Bowie je bil ob nastanku omenjene skladbe z The Konrads star 16 let in v skupini sicer igral saksofon. Po pisanju spletnega portala The Guardian glasbena založba Decca tedaj ni prepoznala potenciala vokala, ki je pozneje postal eden najbolj prepoznavnih 20. stoletja.

Hadfield, ki je bil nekoliko starejši od ostalih članov skupine The Konrads, je trak s posnetkom našel na podstrešju nad garažo v stari košarici za kruh, ki je bila last njegovega dedka. Našel je še nekaj drugega gradiva: formularje, fotografije, risbe, pisma in račune.

Po pisanju spletnega portala se spominja, da jih je agent skupine The Konrads Eric Easton, ki je skrbel tudi za tedaj neznano mlado glasbeno skupino The Rolling Stones, zaprosil, da posnamejo demo, in se je za snemanje dogovoril v studiu RG Jones v londonskem okrožju Morden.

Ko je bil Bowie še David Jones

Bowie, ki se je tedaj še imenoval David Jones, in še nekaj drugih članov skupine, tudi Alan Dodds, ki je pozneje postal vikar, so za to priložnost napisali nekaj pesmi. »Odločili smo se, da posnamemo par instrumentalnih in eno avtorsko pesem. Izbral sem I Never Dreamed, saj je bila najmočnejša. Odločil sem se tudi, da je David najprimernejši, da poda pravo interpretacijo. In tako je pred 55 leti nastal prvi posnetek z Davidom Jonesom kot vodilnim vokalistom,« Hadfieldove besede povzema spletni portal.

Dodal je: »To je edini demo posnetek, na katerem je bil David vodilni vokal. Založba Decca nas je sicer sprva zavrnila, ko pa so nas pozneje tega leta povabili na avdicijo, je vodilni vokal pel Roger Ferris, David pa je bil spremljevalni vokal.«

Kot še piše The Guardian, se avkcijska hiša Omega Auctions v britanskem mestu Newton-le-Willows za demo posnetek pesmi I Never Dreamed z Bowiejem kot vodilnim vokalistom na septembrski dražbi nadeja iztržiti 11.000 evrov.

Bowie, ki je živel v ZDA, se je leta 1947 rodil v Londonu kot David Robert Jones. Umetniško ime si je nadel leta 1965. V zgodovino pop glasbe se je zapisal kot človek tisočerih obrazov, umetniških imen in glasbenih slogov – od glam rocka, belskega soula do elektronske glasbe. Nastopil je tudi v več filmih in televizijskih produkcijah. O njem so izšle številne knjige, posneta je bila vrsta dokumentarcev. Umrl je januarja 2016 po 18-mesečnem boju z rakom.