Grški državni radio je pred tem poročal, da je v požaru umrlo najmanj 24 ljudi. Več kot 150 ljudi je ranjenih, med njimi so številni v smrtni nevarnosti.

Številne žrtve je ogenj zahteval tudi v obmorskem letovišču Mati okoli 40 kilometrov severovzhodno od Aten. Umrli so na domovih ali v avtomobilih, s katerimi so skušali pobegniti pred požarom.

Grčija je zaradi požarov že zaprosila za mednarodno pomoč, premier Aleksis Cipras pa je v ponedeljek prekinil obisk v Bosni in Hercegovini. "Naredili bomo vse, kar je v naši moči, da požare spravimo pod nadzor," je povedal novinarjem po prihodu v domovino.

Z ognjenimi zublji se bori več sto gasilcev, številni prebivalci okolice Aten pa so morali zaradi požara zapustiti domove. Več sto otrok so evakuirali s počitniških taborov. Več tisoč ljudi je noč preživelo na prostem, v avtomobilih in športnih dvoranah.

Požar je najhuje prizadel okolico pristaniškega mesta Rafina vzhodno od Aten. Tamkajšnje letovišče Mati je skoraj povsem uničeno. Na posnetkih grške televizije je videti dele ulic s hišami, ki so pogorele do tal.

Gasilci so sicer ponoči številne požare uspeli spraviti pod nadzor, davi pa so za promet znova odprli avtocesto med Korintom in Atenami, ki so jo zaradi močnega dima zaprli v ponedeljek.