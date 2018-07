Upokojenci bodo v torek, 31. julija, poleg julijske pokojnine prejeli tudi letni dodatek oziroma regres. Tako kot lani se ga bodo lahko znova razveselili vsi upokojenci ne glede na višino pokojnine, pri čemer so se meje petih razredov in višina dodatka pomaknile nekoliko navzgor.

Nekaj več kot 120.000 upokojencev, ki prejemajo pokojnino, nižjo od 450 evrov, bo prejelo 410 evrov dodatka, okoli 115.000 oseb s pokojnino od 450 do 550 evrov pa 270 evrov. Približno 96.600 upokojencem, ki prejemajo od 550 do 650 evrov pokojnine, bo pripadlo 210 evrov, nekaj manj kot 92.000 s pokojnino od 650 do 780 evrov se jih bo moralo zadovoljiti z dodatnimi 160 evri, okoli 165.000 upokojencev s pokojnino, višjo od 780 evrov, pa s 100 evri dodatka.

Lani je najvišji dodatek za upokojence z manj kot 430 evri pokojnine znašal 400 evrov, medtem ko so tisti z več kot 760 evri pokojnine dobili 90 evrov. Za deset evrov bo letos višji tudi dodatek za prejemnike invalidskega nadomestila – večina bo prejela najvišjega v višini 210 evrov.

Naj spomnimo, da je v pravico do letnega dodatka za upokojence v začetku leta 2012 najprej posegel zakon o interventnih ukrepih, ki je določil, da se dodatek tega leta ne bo uskladil. Ostrejše omejitve pa je prinesel zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati maja 2012 in dodatek omejil na tiste s pokojnino do 622 evrov. Zgornjo mejo za upravičence do dodatka so nekoliko zvišali proračunski dokumenti za leto 2015, po katerih so se mednje uvrstili prejemniki s pokojnino do 750 evrov.

Letni dodatek bo letos prejelo nekaj več kot 589.000 upokojencev in okoli 15.700 invalidov, pokojninski zavod pa bo za izplačilo namenil skupno 119,9 milijona evrov. Okoli 74.000 upokojencem, ki imajo pokojnino odmerjeno v sorazmernem delu, bo letni dodatek izplačan v sorazmernem delu. Upokojenci, ki bodo pravico do pokojnine ali ustreznega nadomestila iz invalidskega zavarovanja pridobili po juliju letos, bodo regres prejeli skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Regres tudi za tiste s tujo pokojnino

V tem času so zgodile nekatere druge spremembe. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Zpiz) tako v znesek pokojnine za obračun letnega dodatka od leta 2014 upošteva seštevek osebne in dela vdovske pokojnine oziroma družinsko pokojnino po prvem in drugem roditelju skupaj, od lani pa tudi pokojnino iz tujine. Višino dodatka v tem primeru določijo glede na skupni znesek pokojnin oziroma nadomestil iz slovenskega in tujega sistema. Če upokojenec prejema slovensko pokojnino v sorazmernem delu, se mu seveda tudi letni dodatek obračuna in izplača v sorazmernem delu.

Zpiz je k dokazilu o višini tuje pokojnine pozval okoli 126.000 oseb. Do junija je prejel približno sto tisoč izjav, med katerimi jih je nekaj manj kot 14.000 izjavilo, da ne prejemajo tuje pokojnine. Preostalim 86.700 uživalcem, ki so pravočasno posredovali izjave, bo letni dodatek v skupni višini 14,8 milijona evrov izplačan konec meseca, skupaj z drugimi upokojenci. Zamudniki, ki bodo podatke o višini tuje pokojnine zavodu posredovali do konca septembra, bodo letni dodatek prejeli septembra ali decembra letos, če podatkov o višini tuje pokojnine tudi do tedaj ne bo poslali, pa se bodo morali zadovoljiti z zgolj sto evri regresa. Najnižji znesek bodo dobili zato, ker bo zavod v tem primeru sklepal, da je vsota njihovih pokojnin pač višja od 780 evrov.