Evropska komisija je pred dnevi sporočila, da je naložbeni načrt za Evropo oziroma tako imenovani Junckerjev načrt presegel prvotni cilj v višini 315 milijard evrov. Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) je preko proračuna EU in Evropske investicijske banke (EIB) od začetka projekta julija 2015 do konca junija letos odobril 898 transakcij, kar je z garancijami EU v državah članicah spodbudilo za kar 335 milijard evrov naložb – od inovativnih rešitev zdravstvenega varstva v Španiji in krožnega gospodarstva na Češkem do projekta socialnih stanovanj na Poljskem in obnovlji