Toda v Kranju, kjer v grobu spi Prešeren, so rekli: zapik. Čim manj čevapčičev na mizah, da bo bolj domače. Čim manj »južne muzike« in izvajalcev izza Sotle pa bo veselica kar naenkrat festival. Kajti v Ljubljani ga imajo in Maribor ga ima in – čudno – tretja občina po velikosti ga pa nima. Pa so se ga lotili v slogu »če bo okroglo, bo lopata, če bo špičasto, pa vile«. Kajti če je lani prepeval Ivan Zak, letos skorajda ni bilo slišati z odrov tuje besede. Bolj umetniško, komorno, domače, pristno? Zavod za kulturo in turizem je s primesjo politike odločil, da bo pač tako – torej