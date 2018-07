V Savinjski dolini se v teh dneh odpira lep pogled na številna hmeljišča, hmeljarji pa upajo, da jim kakšna hujša ujma s točo ne bo oklestila pridelka. Tako in drugače se namreč v Žalcu in Savinjski dolini vse vrti okoli hmelja, pa tudi piva. Pred dvema letoma so si zato omislili celo oktoberfest, ki je bil dobro obiskan, in žalski župan Janko Kos upa, da ne bo nič drugače niti letos 29. septembra.

Od operete do kulinaričnega tedna

Napovedujejo še številne druge dogodke, ki privabljajo obiskovalce od blizu in daleč. Tako bodo tudi letos uprizorili opereto Hmeljska princesa, uredili so tudi številne hmeljarske poti in pešpoti, saj si resnično želijo, da bi obiskovalci videli še veliko več in se ne zadrževali le okoli pivske fontane, ki še vedno privabi največ ljudi. Ljubitelji piva so doslej ob njej popili že dobrih 76.000 litrov piva.

»Bi bilo pa obiskovalcev v teh dneh zagotovo še veliko več, če ne bi imeli tako dolgotrajnega slabega vremena,« pravi župan Kos. »Kljub temu prodamo 6300 kozarcev za točenje piva pri fontani v enem samem mesecu, čeprav smo ob načrtovanju fontane računali, da bomo šest tisoč vrčkov prodali v celem letu,« pravi žalski župan. Vrčkov za pivo so od odprtja jeseni pred dvema letoma pa do danes prodali kar 122.000, letos do konca sezone pa se bo na šestih pipicah zamenjalo 33 vrst piva 25 slovenskih pivovarjev.

V Žalcu se zavedajo, da je pomembna tudi dodatna ponudba, zato ob koncih tedna prirejajo za obiskovalce različne dogodke, ki se bodo vrstili vse tja do konca oktobra. »Pri tem bi posebej izpostavila svetovni dan piva, ki ga bomo ob fontani praznovali 3. in 4. avgusta, kar bo drugi vrhunec festivala Zeleno zlato,« pravi Sabina Palir iz žalskega zavoda za kulturo, šport in turizem. Septembra bodo po mnogih letih na oder znova postavili opereto Radovana Gobca Hmeljska princesa, v kateri bo imela glavno vlogo Mojca Bitenc. Obraz Bitenčeve so letos uporabili tudi pri novem promocijskem sloganu fontane Lepotica in pivo. Prav tako bo septembra v Žalcu kulinarični Teden okusov Zeleno zlato, ki bo ponudil tudi poseben jedilnik hmeljske princese, drugo kulinarično doživetje pa so poimenovali Pivo in pajs. mm