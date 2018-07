Pogled na območje pod Fabianijevim mostom, kjer so delavci ljubljanskega podjetja Lesnina MG oprema in novogoriškega prodjetja Pro-Concrete že od aprila urejali Fabianijev skate park, razkriva, da bo poligon za izvajanje akrobacij na rolkah očitno kmalu končan. Na približno tisoč kvadratnih metrov veliki površini pod mostom bodo tako rolkarji v kratkem dobili nov poligon s štirimi rolkarskimi elementi.

Polkrožna rampa in trije manjši elementi

Že kmalu zatem, ko je Fabianijev most povezal Njegoševo in Roško in je zaradi njegove dvonivojskosti ob Cukrarni zazeval prazen prostor, so na ljubljanski mestni občini začeli razmišljati o morebitnih vsebinah, s katerimi bi lahko zapolnili temačen prostor pod mostom in hkrati preprečili, da bi podmostje zaradi svoje odmaknjenosti postalo problematično zbirališče. Prvi so v pokritem prostoru priložnost prepoznali ljubljanski rolkarji, preobrazbo podmostja v urbani park pa so nato na občinsko pobudo zasnovali v biroju Scapelab.

Javni razpis za gradnjo rolkarskega parka, ki so ga v biroju poimenovali Fabianijev skate park, so na občini objavili v začetku letošnjega leta. Pravočasno sta prispeli dve ponudbi, a sta le podjetji Lesnina MG oprema in Pro-Concrete, ki sta se na razpis prijavili s skupno ponudbo, izpolnjevali vse razpisne pogoje. S pogajanji so nato na občini dosegli, da sta ceno s prvotnih 352.000 evrov spustili na končnih nekaj manj kot 300.000 evrov (skupaj z DDV). Pogodbo sta podjetji z občino podpisali v začetku aprila in delavci so se že kmalu zatem lotili preobrazbe podmostja v rolkarski park.

Ko bodo dela končana, bo rolkanjem med štirimi stebri na voljo večja betonska polkrožna mini rampa, v podmostju pa bodo še trije manjši tipski elementi, prav tako namenjeni izvajanju akrobacij na rolkah. Ob mini rampi bo urejeno kemično stranišče, podmostje bo dodatno osvetljeno, v južnem delu parka pa bodo uredili tudi možnost ozvočenja.