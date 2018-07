Do konca maja je javno podjetje Snaga ustvarilo že štiri milijone izgube, kar je približno toliko, kot je znašala izguba v celem lanskem letu. Ne le da se ne uresničuje napoved iz poslovnega načrta, da se bo s pristopom novih občin, ki bodo odpadke vozile v regijski center na Barju (RCERO), poslovanje izboljšalo, temveč se poslovni rezultat v letošnjem letu celo poslabšuje. V Snagi poudarjajo, da se cena ravnanja z odpadki ni dvignila že dve leti in pol, medtem pa so se »vmes povišali stroški električne energije, pogonskega goriva in tudi plač«.

A bilance kažejo, da p