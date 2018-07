Del pred časom prenovljenega in približno 10.000 kvadratnih metrov velikega Šmartinskega parka je namreč tudi priljubljeno vodno igrišče, kjer lahko otroci s pomočjo črpalk poganjajo vodo v korita in jarke, voda pa v parku poganja mlinčke. Z vprašanjem, zakaj trenutno ni vode, kdaj bo ta iz posebnih vodnih igral spet pritekla, »saj otrokom veliko pomeni, če se lahko poleti igrajo z vodo«, se je Ljubljančan po portalu Pobude meščanov obrnil na ljubljansko mestno občino. Na občinskem oddelku za gospodarske dejavnosti in promet so pojasnili, da so morali vodo zapreti zaradi poškodbe dovodne cevi. Kdaj točno bo voda v Šmartinskem parku spet na voljo, na občinskem oddelku niso natančno opredelili, so pa zatrdili, da si prizadevajo, »da bi popravilo izvedli v najkrajšem možnem času«. Prav tako ne delujeta fontani ob otroškem igrišču v Severnem mestnem parku za Bežigradom. Kot so pojasnili v javnem podjetju Vodovod-Kanalizacija, fontana ne deluje zaradi tehničnih težav. »Ko bodo težave odpravljene, jo bomo ponovno zagnali,« so pojasnili v podjetju in dodali, da bodo fontano popravili predvidoma ta teden.