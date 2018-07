Drobljenje zrn resnice do nerazpoznavnosti

Nedeljski intervju Jožeta Možine z Jožetom Dežmanom na TV Slovenija je jasna slika duha, ki je ušel iz steklenice. Niti trohice usmiljenja, le skrajni cinizem (od komunista in krščanskega povratnika bi jo pričakovali še posebno) do osvoboditeljev partizanov in njihovih somišljenikov. Vsi po vrsti zločinci, nesposobneži, ki so ostali v domovini, medtem ko so pametni Slovenci odšli služit v veliko Nemčijo. Izmislili so si žrtve na Sv. Urhu, zatajili svoje padle in tako dalje. Tudi za dogodke po osvoboditvi so krivi, je jasno Dežmanu kot beli dan. Žalostno je bilo slišati diskreditacije resnih zgodovinarskih kolegov tipa Pirjevec, Repe in drugih, pri čemer mu je udarno v svojem slogu pomagal Možina. Uporaba izraza »kruhoborci« za zgodovinarje, ki mu niso po volji, »zveza norcev« in podobno je najmanj neprimerna v resni TV-produkciji.