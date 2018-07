Najprej moram napisati, da je Brunskoletova zelo zavzeta in delovna za vsako stvar, za katero je zadolžena. Rada prisluhne sleherniku in se mnogokrat vključi v probleme tudi z dinarčki iz svojega žepa in kot tako jo tudi poznamo. V vseh dosedanjih funkcijah je zavzeto usmerjala in proučila vsako akcijo in se vključevala v probleme okoli nje.

Rdeči križ je velika in razvejena ljudska organizacija in biti na vodilnih mestih v njem ni enostavno. Na novo izvoljenim vodilnim v začetku ni lahko, sleherni odbor v zadnjem zaselku ima svoje specifične zahteve in probleme in vse to je treba čim bolj uspešno koordinirati.

Ob menjavi predsednika RKS se je pred iztekom mandata že drugič zgodil predčasni odstop. Oba nekdanja predsednika, Nataša Pirc Musar in Dušan Keber, sta posebej poudarila, da ne iz osebnih razlogov. Želela sta spremembo statuta organizacije in tudi spremembe zakona o RK Slovenije, a sta imela oba zvezane roke.

V vsaki veliki organizaciji se spremembe izvajajo zelo počasi, človeški faktor je vedno najpomembnejši. Če prehitevaš, prej ali slej pride do problemov, zato je treba biti v teh hotenjih zelo potrpežljiv in ne čez noč računati na spremembe. Verjamem, da je sekretarka skušala zadeve urejati na primeren način in da je tudi mirila kake glasnejše tone.

Žal nam je, ker so nesoglasja od obeh nekdanjih predsednikov dobila tak odmev v časopisih in tudi na televiziji. Celo dogajanja okoli kandidiranja Brunskoletove za županjo Metlike zvenijo nekako zelo bombastično. Kaj je narobe, če je med drugim kandidatka ponudila pomoč s štipendijo socialno ogroženim in so jo potem tudi prejemali? Enako bi lahko ponudili tudi drugi kandidati, pa ni bilo glasu od njih.

Menim, da če ob sprejemu katere koli funkcije najprej sebe postaviš v središče dogajanja, to nekako ni prava pot. Marsikomu manjka tisti osnovni človeški občutek za spontano spoznavanje novega okolja in šele potem lahko svoje videnje dihanja organizacije, na katere čelo je postavljen, začne postavljati na novo. Komunikativnost in odprtost do okolice sta tisti lastnosti, ki jih Brunskoletova premore v dobri meri.

Iskreno upam, da se bo situacija umirila v dobro vseh nas, ki Rdeči križ podpiramo, in v dobro pomoči potrebnih.

Vika Lozar, Črnomelj