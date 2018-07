Na sedežu Uefe v Nyonu so žrebali ekipe 3. predkroga kvalifikacij za ligo Evropa. Mariboru, Domžalam in Rudarju iz Velenja, ki so uspešno preskočili prvo sito kvalifikacij, se je po novih pravilih pridružila tudi Olimpija. Ta je iz kvalifikacij za ligo prvakov izpadla že po prvem krogu in bo srečo iskala v drugem kakovostnem razredu evropskih tekmovanj.

Ljubljančani so svoje morebitne nasprotnike dobili prvi po poti prvakov, kamor so bili vključeni vsi državni prvaki, ki so svojo pot v kvalifikacijah za ligo prvakov že zaključili. Pod pogojem, da Ljubljančani potrdijo vlogo favoritov proti prvaku Severne Irske Crusadersu, se bodo v 3. krogu kvalifikacij kot nenosilci srečali s poražencem dvoboja med BATE Borisovom in HJK Helsinki. Realno je pričakovati, da bo Olimpija potovala na sever Evrope. Za moštvo iz Helsinkov igra tudi nekdanji ljubljanski napadalec Filip Valenčič.

Ostala trojica je svoje nasprotnike dobila uro kasneje. Slovenski državni podprvaki iz Maribora so upoštevajoč zmago nad gruzijsko Čikuro v 2. krogu kvalifikacij v vlogi nosilcev, zato so dobili na papirju nekoliko lažje nasprotnike. Če bodo napredovali, jim bodo nasproti stali boljši iz para Osijek – Rangers. Medtem Domžalčane, če bodo uspešni v tekmi z rusko Ufo, za katero igra reprezentančni kapetan Bojan Jokić, čaka zmagovalec para Budapest Honved – Progres Niederkorn iz Luksemburga. Žreb je tudi odločil, da bi se Rudar z Marjanom Pušnikom na čelu ob morebitnem skalpu romunske Steaue v naslednjem krogu srečal z zmagovalcem soočenja med nekdanjim klubom Pušnika – splitskim Hajdukom in Slavio iz Sofije.

Drugi krog kvalifikacij bo za slovenske predstavnike potekal 26. julija, povratne tekme bodo sledile 2. avgusta.