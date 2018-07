Z novo sezono v prvi slovenski nogometni ligi znova začenjamo tradicionalno rubriko Dnevnikov igralec kroga. V strokovni žiriji poleg naše športne redakcije ostaja dolgoletni trener Bojan Prašnikar, novinca pa sta postala nekdanja reprezentanta Tonči Žlogar in Marinko Galić, ki sta zamenjala Saša Udoviča in Mladena Dabanovića.

Po utečenem sistemu glasovanja vsak član komisije po vsakem krogu izbere peterico najboljših nogometašev. Po preštetih vseh glasovih (1. mesto prinaša 10 točk, 2. mesto 5 točk, 3. mesto 3 točke, 4. mesto 2 točki in 5. mesto 1 točko) objavimo rezultate in jih seštevamo vse do zadnjega kroga, ko razglasimo zmagovalca. V minulih dveh prvoligaških sezonah je največ točk zbral mariborski kapetan Marcos Tavares. Bo Brazilec uspešen še tretjič zapored? Konkurenca za prevzem prestola je velika.

Največ glasov po odigranih petih tekmah v prvem krogu je zbral vezist Maribora Dino Hotić, ki je bil med najaktivnejšimi pri visoki zmagi državnih podprvakov v Velenju. Hotić prihaja iz Ljubljane, a dresa Olimpije nikdar ni oblekel. Pod Pohorje se je preselil leta 2013 in vmes kot posojeni nogometaš zaigral za Veržej in Krško. Hotićeva značilnost je, da najboljše predstave pokaže proti tekmecem v slovenski ligi, medtem ko navijači na njegovo »eksplozijo« na velikem evropskem odru še čakajo. Proti Rudarju je razigraval tekmece in dosegel dva gola. V prvem krogu je prehitel Luko Zahovića, ki je v Velenju prav tako dvakrat zadel v polno. Zahović je bil v minuli sezoni kralj strelcev v prvi ligi, v naši rubriki pa je postal prvi zasledovalec zmagovalca Tavaresa.

Med prve dobitnike točk v tej sezoni so se vpisali zgolj mladi slovenski igralci, kar je prava redkost. Za zmago proti Olimpiji sta bila nagrajena visoki branilec Žiga Lipušček, ki je v tretji minuti načel ljubljansko mrežo, na četrto mesto pa se je uvrstil njegov soigralec, vratar Grega Sorčan, ki je proti državnim prvakom zaklenil vrata. Peto mesto je zasedel vratar Aluminija Luka Janžekovič, ki je prispeval šest obramb za uvodno zmago proti Celjanom.

Prvenstvo se bo nadaljevalo ta konec tedna. Maribor bo po šampionskem startu v Ljudskem vrtu gostil Muro, ranjena Olimpija pa bo v Krškem popravljala vtis in reševala kožo pred novimi kadrovskimi premiki. Prva favorita za naslov prvaka pojutrišnjem čakata še evropski preizkušnji.