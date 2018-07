Simon Petrov, trener košarkarjev Krke: V ligi ABA si ne smeš privoščiti slabih minut

Potem ko je Krka po sedmih zaporednih sezonah v lanski ostala brez igranja v ligi ABA, se je zdelo, da bi lahko novomeški klub zapadel v krizo. Ekipa sprva ni obetala veliko, a je trener Simon Petrov ves čas ponavljal, da je cilj tako osvojitev druge lige ABA kot državnega prvenstva. Dvainštiridesetletni Novomeščan, ki je bil del kluba ob večini njegovih največjih uspehov, ni razočaral. Krko je ekspresno znova popeljal do jadranske elite in bil tik pred tem, da vzame še državni naslov, a je bila Olimpija kakovostnejša in je imela več sreče. V moštvu za prihajajočo sezono je zadržal večino lanskih nosilcev in jim dodal izkušene može, s katerimi je prepričan, da bo konkurenčen v ligi ABA.