Ko mačke predejo, ljudje njihovo vedenje razumemo kot stanje zadovoljstva, kakor to sami pokažemo s smehom. Vendar pa mačke ne predejo samo, ko so srečne, ampak tudi takrat, kadar so v stresu ali prestrašene. V raziskavi, ki jo je opravil proizvajalec mačje hrane Purina, pa so ugotovili tudi, da predenje ni samo način komunikacije, ampak tudi obrambni mehanizem in način, na katerega mačke ostajajo mirne v stresnih situacijah.

Mačji mladiči predejo, še preden znajo mijavkati, saj se skotijo slepi in gluhi, vibracije ob predenju so tako prva komunikacija z mamo, poleg tega pa nizke frekvence predenja blagodejno vplivajo tudi na telo, saj lajšajo dihanje, milijo bolečine, celijo poškodbe in gradijo mišice.

Do predenja mačk, kot so odkrili v raziskavi, pride zaradi majhne kosti med glasilkami, ki je pri domačih mačkah trda, pri velikih mačkah, kot so na primer tigri, pa gibljiva, zaradi česar te lahko rjovijo, ne morejo pa presti. Domače mačke pa po drugi strani ne morejo rjoveti, lahko pa predejo, ker do vibracij pride le pri izdihovanju in vdihovanju zraka. Predenje sicer ni edini zvok, ki ga proizvajajo mačke, saj obstaja še 15 drugih zvočnih vzorcev, od pihanja, mijavkanja do stokanja, a se mijavkanja v odrasli dobi mačke poslužujejo le v komunikaciji z ljudmi, za katere so ugotovile, da je, da jih bodo razumeli, potrebno več kot le premikanje repa ali ušes.