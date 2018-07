Washington Post je na podlagi anonimnih virov iz Bele hiše poročal, da se Trump silovito jezi, ker se nič ne premakne glede Severne Koreje po njegovem zgodovinskem vrhu s Kimom Jongom Unom v Singapurju. Ameriški analitiki menijo, da je Kim Trumpa potegnil za nos s prazno izjavo o denuklearizaciji Korejskega polotoka brez podrobnosti in opozarjajo, da je Kim, kakor tudi njegov oče, Zahod večkrat potegnil za nos s praznimi obljubami.

Trump je zjutraj tvitnil, da ni res, da je jezen, ampak je ravno nasprotno zelo vesel. »V devetih mesecih ni bila izstreljena nobena raketa, enako velja za jedrske poskuse. Japonska je vesela, Azija je vesela, lažne novice pa pravijo, ne da bi me vprašale (vedno anonimni viri), da sem jezen, ker ne gre dovolj hitro. Narobe. Zelo vesel,« je tvitnil Trump, ki je nato udaril po časopisu in lastniku Jeffu Bezosu, ki je tudi lastnik trgovine Amazon.

A Rocket has not been launched by North Korea in 9 months. Likewise, no Nuclear Tests. Japan is happy, all of Asia is happy. But the Fake News is saying, without ever asking me (always anonymous sources), that I am angry because it is not going fast enough. Wrong, very happy!

Navedel je, da je »Amazonov« Washington Post ponorel proti njemu, odkar je izgubil primer glede spletnega davka na vrhovnem sodišču pred dvema mesecema. Washington Post sicer Trumpu s svojim poročanjem najeda živce, odkar je na oblasti in poročilo o Severni Koreji ni bilo nič posebnega.

The Amazon Washington Post has gone crazy against me ever since they lost the Internet Tax Case in the U.S. Supreme Court two months ago. Next up is the U.S. Post Office which they use, at a fraction of real cost, as their “delivery boy” for a BIG percentage of their packages....

Pred tem je predsednik ZDA tvital obrambo svojega vrha s Putinom v Helsinkih in ljudem priporočil, naj si zapomnijo, da ko poslušajo negativno govorjenje lažnih medijev o srečanju s Putinom o tem, kaj vse mu je dal, da mu ni dal ničesar. »Le govorila sva o prihodnjih koristih za obe državi in se zelo dobro razumeva, kar je dobra stvar, razen za skorumpirane medije,« je tvitnil Trump in povsem zanemaril, da so glede njegovega vrha s Putinom kritični ne le republikanci v kongresu, ampak tudi člani njegove vlade. Demokrate niti ni treba omenjati.

When you hear the Fake News talking negatively about my meeting with President Putin, and all that I gave up, remember, I gave up NOTHING, we merely talked about future benefits for both countries. Also, we got along very well, which is a good thing, except for the Corrupt Media!

Po ogledu oddaje na Fox & Friends na televizijo Fox News, kjer je član konservativne organizacije Judicial Watch Tom Fitton skušal diskreditirati preiskavo ruskega vpletanja v volitve 2016, si je Trump dal še posebej duška. Preiskava ruskega vpletanja v ameriške volitve oziroma natančneje morebitnega sodelovanja ljudi iz Trumpovem kampanje z Rusijo se je začela zaradi sodelavca v kampanji Georga Papadopoulosa, ki se je hvalil avstralskemu veleposlaniku o svojih zvezah z ruskimi agenti, ki imajo negativni material o demokratki Hillary Clinton.

FBI je to, skupaj s slavnim dosjejem britanskega vohuna Christopherja Steela, ki med drugim vsebuje navedbo o tem, da je Trump leta 2013 prostitutkam naročil, naj urinirajo po postelji hotelske sobe, kjer je prej spal predsednik Barack Obama. To je le najbolj odmevna pikantnost dosjeja, ki ga je Steele začel sestavljati o Trumpu po naročilu republikancev, kasneje pa so ga prevzeli demokrati. V njem so tudi Trumpove finančne povezave z Rusijo in kup drugega negativnega materiala.

»Clintonova plačala nepreverjeni umazani dosje«

Pravosodno ministrstvo ZDA je v soboto objavilo kup dokumentov, ki zadevajo nalog za nadzor Trumpovega sodelavca Carterja Paga na tajnem sodišču Fisa, ki potrjuje naloge proti vohunom in teroristom. Trump in njegovi podporniki, kot je kongresnik Devin Nunes, poskušajo javnost prepričati, da nalog za nadzor Paga temelji le na Steelovem dosjeju, kar je skregano z dejstvi, vendar politično uporabno.

»Zdaj vemo, da je bil nepreverjeni umazani dosje, ki sta ga plačala pokvarjena Hillary Clinton in nacionalni odbor demokratske stranke (DNC) res tisti, ki so ga zavestno in lažno predložili sodišču Fisa in odgovoren za popolnoma konflikten in diskreditiran lov na čarovnice,« je tvitnil Trump, ki potem citira Fittonova na televiziji Fox News ter večkrat ponovi obtožbe o prevari z namenom napada na Trumpa, za kar bi morali "pravosodno ministrstvo, FBI in Obamova tolpa" odgovarjati.

“It was classified to cover up misconduct by the FBI and the Justice Department in misleading the Court by using this Dossier in a dishonest way to gain a warrant to target the Trump Team. This is a Clinton Campaign document. It was a fraud and a hoax designed to target Trump.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 July 2018

Vsi navedeni so po mnenju demokratov resnično »odgovorni«, ampak zato, da so obstoj preiskave zvez Trumpove kampanje z Rusijo uspešno skrivali pred javnostjo. Trumpa so z ugotovitvami in z oceno obveščevalne skupnosti, da se je Rusija vpletala v volitve v njegovo korist, seznanili šele malce pred inavguracijo, kar ga je razjezilo.

Preiskavo je najprej vodil direktor FBI James Comey, ki ga je Trump lani maja zaradi tega odpustil in si nakopal na vrat posebnega tožilca Roberta Muellerja, čigar preiskava razkriva še številne druge zadeve, zaradi katerih Trumpov tviter ne miruje. Mueller je preiskavo dolgoletnega Trumpovega odvetnika predal zveznim tožilcem New Yorka, kar lahko pomeni, da Michael Cohen nima opravka z rusko afero, lahko pa tudi to, da jo je Mueller zavaroval, če ga bo Trump skušal odpustiti, kot je Comeyja.