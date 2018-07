Sodniki so odločili, da morajo Združeni arabski emirati dovoliti združitev družin, katerih člani so tudi Katarci, ter da morajo katarskim študentom omogočiti končanje študija v državi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Savdska Arabija, Bahrajn, Egipt in Združeni arabski emirati so junija lani prekinili vse diplomatske stike s Katarjem, ki mu očitajo podporo terorizmu in preveč tesne odnose s šiitskim Iranom. Katarski letalski družbi so sosednje države prepovedale tudi uporabo svojega zračnega prostora, iz države pa izgnale Katarce. Rijad je tudi zaprl mejo s Katarjem, ki je njegova edina kopenska meja.

ZAE: Razmere so drugačne kot pred enim letom

Sodniki so danes z osmimi glasovi za in sedmimi proti glasovali, da mora Abu Dabi »zagotoviti, da so družine, v katerih so Katarci in so bile ločene zaradi ukrepov, ki so jih sprejeli Združeni arabski emirati, ... združene«.

Katarskim študentom morajo omogočiti dokončanje študija ali pridobitev dokumentacije, če želijo nadaljevati študij drugod. Katarcem, ki so jih prizadeli ukrepi Abu Dabija, morajo dovoliti »dostop do sodišč in drugih pravosodnih organov« v državi.

Katar je že pozdravil odločitev sodišča, je tvitnil tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva Ahmed bin Said al Rumajhi. Njegova država »ne želi zaostriti spora z ZAE, ampak popraviti ukrepe, ki so jo vsilili njihovim državljanom«.

Združeni arabski emirati so sicer vztrajali, da Meddržavno sodišče ni pristojno za ta primer in trdili, da so razmere Katarcev v državi trenutno drugačne kot pred letom dni.