Večina vrst metuljev upada zadnjih 40 let, to leto pa se je populacija metuljev zaradi ostre zime ter umirjene pomladi in poletja povečala, kar pa se lahko spremeni, če bo prišla suša. Sklad za ohranitev metuljev je ob pomoči Attenborougha javnosti dal nalogo, da ljudje v naslednjih tednih poiščejo in zabeležijo 17 vrst metuljev. Štetje metuljev bo pomagalo pri zbiranju podatkov o tem, kako ohraniti njihove vrste, pa tudi tistim, ki jih muči tesnoba ali depresija, saj preživljanje časa v naravi zmanjšuje duševne težave. Attenborough med opazovanjem metuljev denimo pozabi na brexit.