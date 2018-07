Hrvaški premier je dodal, da se s paketom zakonov, ki so jih predlagali prejšnji mesec, prizadevajo, da bi odpisali del dolgov za 326.000 hrvaških državljanov, ki so imeli 31. maja letos blokirane račune.

Povedal je, da je državna finančna agencija v soboto začela odpisovati terjatve do državljanov v skladu z zakonom, ne da bi državljani osebno vložili zahtevo za odpis dolgov. Vrednost tako odpisanih terjatev do državljanov je znašala več kot 1,3 milijarde kun (175 milijonov evrov), je izpostavil. Dodal je, da po uveljavitvi prvih zakonskih ukrepov 6248 hrvaških državljanov nima več blokiranih računov.

Izrazil je pričakovanje, da bodo tudi enote lokalne samouprave in tudi ostali upniki, kot so operaterji mobilne telefonije, sledili zgledu države in odpisali del dolgov državljanom z blokiranimi računi. Pri tem jim bo država kot davčno olajšavo priznala odpis dolgov v višini do 10.000 kun. Za dolgove v višini nad 10.000 kun je z zakonom predvideno obročno odplačevanje.