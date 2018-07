Ta mesec mineva deset let od največjega s prehrano povezanega škandala na Kitajskem. Takrat je namreč prišlo na dan, da je na trgu zastrupljeno mleko v prahu za novorojenčke. Deseto obletnico škandala zaznamuje nov škandal, povezan s cepivi.

Kitajci se soočajo z dvema s cepivi povezanima škandaloma. V začetku julija je namreč prišlo na dan, da je proizvajalec cepiv, podjetje Changchun Changsheng Biotechnology, izdelalo več kot tri milijone odmerkov cepiva zoper steklino, ki ne ustrezajo zdravstvenim standardom. Za zdaj še ni podatkov o tem, ali je kdo zaradi neustreznega cepiva utrpel škodo, a je kljub temu informacija na Kitajskem sprožila buren odziv javnosti. Isto podjetje je sicer moralo ravno te dni plačati kazen v višini treh milijonov juanov (približno 377.000 evrov) zaradi nepravilnosti, ki so bile pred meseci zaznane v več kot 250.000 odmerkih cepiva za davico, tetanus in oslovski kašelj.

Premier napoveduje temeljito preiskavo

Kitajski premier Li Keqiang je ob tem proizvajalce cepiv označil za nemoralne in dodal, da so prestopili mejo. Napovedal je temeljito preiskavo v industriji cepiv. Oblasti zaskrbljenim staršem niso sporočile, kakšne učinke lahko pričakujejo. Starši že cepljenih otrok živijo v agoniji, da je njihov otrok prejel neustrezen odmerek in v negotovosti, kaj lahko to pomeni. V nezavidljivi situaciji pa so tudi starš, ki svojega otroka želijo cepiti, a zaradi škandalov na zaupajo v cepiva.

Na družbenih omrežjih se vrstijo zgroženi zapisi o kitajskih oblasteh, ki podjetjem dovoljujejo kopičenje dobička na račun otrok. Nek uporabnik je zapisal, da ga trenutni škandal spominja na tistega iz leta 2008, ko so otroci uživali zastrupljeno mlečno formulo, zaradi česar so imeli nesorazmerno velike glave, kasneje pa se je pokazal tudi precejšen zaostanek v duševnem razvoju. Svojemu zapisu je dodal fotografijo otroka iz tistega obdobja in zapisal, da je spoznal, da so »nekateri Kitajci zares pripravljeni ugonobiti lastne otroke za zaslužek«. Z njim se strinja tudi uporabnica, ki meni, da je za žensko najbolje, da rodi v tujini in če se le da, otroka vzgaja v tujini.

S cepivi povezani škandali na Kitajskem niso redkost. Predlani je vilo zaradi prodajanja cepiv s preteklim rokom trajanja aretiranih 37 ljudi.