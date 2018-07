Randy Santel je v svoji mladosti imel težave s prekomerno telesno težo, nato pa je kariero začel graditi na prehranjevanju in telesni vadbi, so navedli organizatorji. Postal je profesionalni bodybuilder, jedec, promotor, nutricist, podjetnik, pisec, mnenjski vodja, športnik in trener. Vse to s poslanstvom, da pomaga ljudem.

Od maja do avgusta letos je Santel na turneji po Kanadi, Evropi in Aziji. Za enega svojih postankov je izbral tudi celjski Stari pisker, kjer gostom burger Fat Joe ponujajo v redni ponudbi.

Burger Fat Joe je sestavljen iz 100-gramske krušne bombetke, 1,8 kilograma govedine slovenskega porekla, 300 gramov dimljene in pečene slanine, 150 gramov sira cheddar, 70 gramov kremnega sirnega namaza s hišno omako, 100 gramov zelenjave, 150 gramov pečenega krompirčka, šest kosov čebulnih obročkov in 50 gramov omake. Burger Fat Joe, sestavljen iz desetih mesnih polpet, sicer dobi gost Starega piskra brezplačno, če ga poje v 30 minutah.

Kot so še sporočili organizatorji, podvige, kot je drevišnji v Celju, objavljajo oziroma spremljajo svetovno znani blogi, med njimi 9GAG, Food Blog Envy in Insider.