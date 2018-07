V kanadskem Ontariu skupina znanstvenikov v laboratoriju testira encime in eksperimentira s fermentacijo. Njihove tehnike niso nove, je pa cilj, ki so si ga zadali, nekoliko nenavaden in povsem nov. Skupina, nad marihuano navdušenih znanstvenikov, se je namreč namenila zvariti pivo iz kanabisa.

Večina piv, ki se kiti z etiketami, na katerih je prepoznavni list kanabisa, je narejena iz ječmena, dodano pa jim je olje iz marihuane. »Mi piva ne varimo na takšen način. Naše pivo je v resnici iz marihuane – iz stebel in korenin,« je za Guardian pojasnil Dooma Wendschuh, eden od ustvarjalcev piva.

Kanadski navdušenci nad marihuano imajo sicer v zadnjem času precej razlogov za veselje. Kanada bo namreč letošnjega oktobra uradno legalizirala marihuano v rekreativne namene. Kot navaja Guardian, bi naj leto kasneje legalni postali tudi prehranski produkti, ki vsebujejo marihuano, denimo piškoti in med. Trg izdelkov, ki vsebujejo marihuano, je sicer v močnem porastu. Tako se čedalje več podjetij usmerja v proizvodnjo produktov, ki vključujejo marihuano. Kanadčani bodo tako lahko v kratkem poleg piva iz marihuane pili tudi z marihuano obogatene koktajle, idej o na takšen način obogateni hrani in pijači pa je pravzaprav neskončno.

V iskanju alternative za alkohol Poznavalci, ki se sklicujejo na Kolorado, kjer je legalizacija povzročila velikanski bum v rasti z marihuano povezanih podjetij, predvidevajo, da bi industrija hrane in pijače iz konoplje lahko v Kanadi dosegla vrednost med 12 in 22 milijardami kanadskih dolarjev (med približno osem in 14 milijardami evrov). Wendschuh, ki je iz Miamija, se je v Kanado preselil pred leti z namenom iskanja alternative za alkohol. »Želel sem najti nekaj, kar bi prevzelo vlogo, ki jo ima v naši družbi alkohol,« pojasnjuje. Kanada se mu je zdela izvrstna destinacija za uresničevanje cilja, saj ima dolgoletno tradicijo rabe marihuane v medicini. »Ta država je vodilna v uporabi marihuane v zdravstvene namene in verjamem, da bo vodilna tudi v ustvarjanju industrije drugih izdelkov iz marihuane,« pojasnjuje Wendschuh.