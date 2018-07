V nedeljo ob 23.36 so seizmografi zabeležili šibek potresni sunek. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 49 kilometrov vzhodno od Ljubljane, v bližini Radeč, potres pa so čutili posamezni prebivalci Radeč, Mirne, Šentjanža in Zidanega Mostu, so sporočili iz urada za seizmologijo in geologijo.

Zjutraj še drugi mini potres Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes zjutraj ob 8.22 zaznali še drugi šibek potresni sunek. Žarišče tega potresa naj bi bilo 15 kilometrov jugozahodno od Ljubljane, v bližini Borovnice, potres pa so čutili posamezni prebivalci Iga, Vrhnike in Brezovice pri Ljubljani, so še dodali pri uradu za seizmologijo in geologijo. Preliminarno ocenjena magnituda prvega potresa je bila 1,8, drugega pa 2,2, intenziteta nobenega potresa v širšem nadžariščnem območju pa ni presegla četrte stopnje po evropski potresni lestvici.