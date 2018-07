Za nogometaše Olimpije se začetek sezone spreminja v nočno moro. Državni prvaki so po hitrem slovesu iz kvalifikacij za ligo prvakov izgubili še uvodni prvenstveni preizkus v Novi Gorici (0:2). Ilija Stolica je prvi trener v zgodovini kluba, pod katerim Olimpija na prvih treh uradnih tekmah v sezoni sploh še ni dosegla gola. V Stožicah so medtem prekinili pogodbo z napadalcem Nathanom Oduwo, ki v letu in pol ni izpolnil pričakovanj. Mu bo sledil še kdo?

Črnic: Čakamo, da se nam odpre

Po odmevnem porazu je trener Olimpije Stolica doživel nekaj neprijetnih trenutkov. Nič kriv in nič dolžan je postal strelovod nezadovoljstva, tako da se je moral po tekmi umakniti pred verbalnim napadom dveh navijačev v zelenem dresu. Ker je bil obenem pozvan na soočenje, so ga za vsak primer do avtobusa pospremili varnostniki. Njegova ekipa je sicer naredila korak naprej v primerjavi z evropskima tekmama, saj je v Novi Gorici tudi streljala na gol in bila boljša v večini statističnih parametrov. Ne pa v najpomembnejšem: zadetka sta dosegla domača mladeniča. Žiga Lipušček prvega na tekmi in prvega v svoji prvoligaški karieri, ko je po podaji iz kota preskočil pol manjšega Miškića, ki je bil zadolžen zanj. »Kar dolgo sem čakal na prvenec in očitno izbral pravi trenutek,« je bil v središču medijskega zanimanja po tekmi. Ne samo zaradi zadetka, tudi zaradi odlične igre v obrambi, katere vrhunec je bilo izbijanje žoge z golove črte po še enem iz serije neuspešnih ljubljanskih napadov.

»Bili smo premalo konkretni, presekal nas je zgodnji zadetek. Čakamo, da se nam odpre,« je povedal ljubljanski novinec Matic Črnic in stopil v bran svojemu trenerju, pa čeprav ga je v trenutku pobude poslal na klop. »Veliko nas je novih, ne gre čez noč, potrebnega bo malce več potrpljenja.« Črnic je sicer dodana vrednost ekipe, a so njegove podaje zapravili neuspešni strelci. »Danes smo bili slabi,« je neuspešno gostovanje v mestu vrtnic, od koder je Olimpija redno odnašala točke, pospremil vratar Aljaž Ivačič. »Pred nami je trdo delo. Kakršne koli druge zgodbe so odveč,« umirja (pre)zgodnje skrbi.

Na realnih tleh je po veliki zmagi ostal goriški trener Miran Srebrnič: »Pomanjkanje kvalitete smo nadomestili s pravim pristopom. Proti takšni ekipi, kot je Olimpija, je seveda pomembna tudi dnevna forma, ki je bila tokrat na naši strani.« Uvodna tekma nove sezone je bila tudi prvi uspešen test pomlajevanja goriške ekipe, obenem pa je v nogometni javnosti sprožila prva ugibanja o tem, kako trdno na svojem stolčku je Stolica.