Filmski festival v švicarskem Locarnu, ki ga po kakovosti enačijo s filmskimi festivali v Cannesu, Berlinu in Benetkah, velja tudi za nekakšen evropski Sundance, festival neodvisnega filma, in je vsako leto odskočna deska za številne novitete. Tokrat se bo na 71. izdaji festivala, ki bo letos od 1. do 11. avgusta, za osrednjo nagrado, zlatega leoparda, v tekmovalnem programu potegovalo 15 celovečernih filmov – in kar 13 od teh bodo prikazali premierno.

Že zdaj se ve, da bo šel častni leopard za življenjsko delo v roke francoskemu filmskemu režiserju Brunu Dumontu, ameriška igralka Meg Ryan pa bo na letošnjem festivalu dobila nagrado za prispevek k filmski zgodovini, poimenovano leopard club award. V posebni retrospektivi se bodo poklonili bratoma Taviani, še zlasti aprila preminulemu Vittoriu Tavianiju, njegov brat, režiser in scenarist Paolo Taviani pa bo častni gost festivala. Na mestnem trgu bodo predvajali restavrirano različico njegovega filma Pozdravljena Babilonija iz leta 1987.

Med drugim bodo v Locarnu v sekciji teden kritike predvajali tudi hrvaško-slovenski celovečerni dokumentarec Nori dneviDamiana Nenadića. Gre za »kombinacijo opazovalnega dokumentarca in participativnega snemanja, ki bo zajela globino tistega, kar je človeku najpomembnejše – občutek varnosti«, so pojasnili ustvarjalci; mednarodna premiera bo 6. avgusta. Slovenska koproducentka je Petra Seliškar iz Zavoda Petra Pan, hrvaški pa Restart Croatia; film je finančno podprl Slovenski filmski center. V ta program (kamor uvrstijo le sedem filmov, ki odpirajo »nove perspektive«) so letos izbrali še filme iz Kanade, Francije, Švice, Nemčije, Irana in Argentine. Lani se je vanj uvrstil (in zmagal) režiser Rok Biček s slovensko-avstrijskim dokumentarnim filmom Družina. To je bil prvi slovenski film v tej programski sekciji, ki jo sicer pripravijo člani švicarskega združenja filmskih novinarjev.

Predlani je nagrado za najboljši film dobila bolgarska drama Godless, pod režijo se je podpisala Ralica Petrova, lani pa je zlati leopard presenetljivo pripadel kitajskemu dokumentarcu Gospa Fang, ki ga je režiral Bing Vang. im