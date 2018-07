Ziggy Marley, reggae glasbenik: Ne smemo dovoliti, da nas politika razdvaja

Glede na slavnega očeta in priimek, ki ga nosi, Ziggyja Marleyja niti ni treba posebej predstavljati. »Lahko bi postal marsikaj drugega, za to sem imel vse pogoje, toda kar nekako naravno se mi je zdelo, da bom glasbenik,« je povedal ob krajšem pogovoru na letošnjem festivalu Overjam v Tolminu. Je zvezdnik, četudi se ne obnaša tako. Kot enajstletni fant je ustanovil družinsko reggae zasedbo The Melody Makers, a se je leta 2003 osamosvojil in od takrat izdal sedem samostojnih studijskih albumov. Nedavno je izšel Rebellion Rises, na katerem je znova bolj aktivistično neposreden in občutljiv.