Člani in simpatizerji SDS so se v soboto že 23. zapored dobili na poletnem taboru SDS pod vršaci Julijskih Alp v občini Bovec. Letošnji tabor je bil še posebej slovesen, saj je stranki po 14 letih znova uspelo zmagati na parlamentarnih volitvah, se je pa po mesecu in pol izkazalo, da niso sposobni oblikovati koalicije, ker lahko računajo na podporo le šestih poslancev NSi in štirih poslancev SNS. Poletni tabor je zaznamovala tudi prisotnost predsednik SNS Zmaga Jelinčiča – fotografije, na katerih se Jelinčič druži s poslanci SDS Brankom Grimsom, Žanom Mahničem in Marjanom Pojbi