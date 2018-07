Najprej sem se vprašal, kje sploh živim in ali je mogoče, da se kaj takega lahko zgodi v naši Sloveniji, in to isto vprašanje zastavljam naši vladi, našim razumnikom, našim strankam, našemu predsedniku. Kako je sploh mogoče, in če je res, da lahko po mojem osebnem videnju in razumevanju dogodka na Pokljuki nadut in vase zagledan nadzornik TNP prepove snemanje nacionalni slovenski TV-hiši ali tudi kateri koli drugi, na prireditvi, ki ji je prisostvovalo okoli 5000 udeležencev? Ali zaposleni v TNP, ki jih plačujemo državljani Slovenije, sploh vedo in se zavedajo, kaj delajo? Ali direktor TNP mag. Janez Rakar sploh obvladuje zaupane mu naloge, ali sploh ve, kaj delajo njegovi podrejeni in v kaj se neargumentirano spuščajo?

Zelo me je začudilo in težko verjamem, da se med vsemi udeleženci proslave ni našel nekdo, ki bi nadutemu nadzorniku pokazal, kje je njegovo mesto. Res škoda, da proslava ni bila nekje višje v gorovju in skalovju, tam pa bi bilo takemu nadzorniku lažje pokazati kakšno hribovsko bližnjico v dolino, in upravičeno bi mu jo pokazali, če ne drugam, pa na borzo dela, kamor po moje sodi.

S predpostavko, da je šlo tokrat že za 33. spominski pohod na Triglav s skoraj 500 prijavljenimi, od katerih jih je kar 360 doseglo vrh našega, v grbu ovekovečenega očaka, in z vedenjem, da je to edini pohod v Sloveniji, ki se ga tradicionalno udeležujejo pripadniki vseh naših veteranskih organizacij; to so vsi tisti, ki so bili v boju za isto stvar, od Zveze veteranov za Slovenijo, Zveze veteranov društev Sever, Zveze slovenskih častnikov do Zveze borcev za vrednote NOB. Vsem tem in nam, ki nismo bili ta dan na Pokljuki, nam je bila vzeta pravica, da bi si iz domačih naslonjačev lahko ogledali pripadnost in srčnost teh ljudi, ki se v svojem zanosu in globoki pripadnosti še vedno, kljub letom, odločajo za to tradicionalno, poleg Dražgoš, pri nas najbolj množično borčevsko manifestacijo.

Trdno sem prepričan, in to upravičeno, da za to nepremišljeno dejanje po moje samovoljnega nadzornika TNP še zdaleč ne zadošča obžalovanje in javno opravičilo direktorja mag. Janeza Rakarja »za ta sramotni dogodek«, temveč da mora zadevni nadzornik za to prevzeti odgovornost z izgubo službe v TNP, ker kot tak, kot se je pokazal, tam nima več kaj iskati.

V slučaju pa, da od vodstva TNP nadzorniki za svoje opravljanje nalog ne dobivajo nedvoumnih navodil, kako po črki zakona ravnati pri srečanju z obiskovalci TNP, kakor tudi kako ravnati z novinarji in snemalci naših javnih medijev, kamor sodi tudi javna RTV-hiša Slovenije, potem je vsa teža krivde na direktorju in ta teža krivde ga kliče k njegovemu takojšnjemu odstopu z zaupanega mu položaja.

Verjamem, da sem eden izmed več tisoč, da ne rečem 10.000 državljanov Slovenije, simpatizerjev braniteljev, to je borcev za našo samostojnost in neodvisnost in udeležencev na pokljuški proslavi, ki z nestrpnostjo in radovednostjo čakamo na nadaljnji epilog tega dogodka.

Janez Turk, Dob