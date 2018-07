Za otroke, ki bodo sodelovali, bodo v mestni knjižnici pripravili Dan za poletavce. Sodelujoči počitnikarji bodo za redno branje dobili nagrado – priznanje in majico, na zaključni zabavi, ki bo 21. septembra ob 17. uri v Parku slovenske reformacije, pa bodo izžrebali tudi številne druge nagrade. Tudi mladi od 13. do 16. leta lahko uživajo v prostočasnem branju, si s tem obogatijo vroče poletne dni in spoznavajo nove življenjske modrosti, so ob tem zapisali v mestni knjižnici.

Nekoliko starejši najstniki lahko namreč postanejo najpoletavci. Prebrati morajo tri knjige po lastni izbiri (lahko tudi e-knjige, ki so v slovenskem jeziku dostopne na www.biblos.si). Na spletni strani knjižnice morajo nato napisati naslove prebranih knjig in opisati junaka ali junakinjo, ki jih je najbolj navdušila. Poletno branje tudi najpoletavcem prinese priznanje in majico ter jim omogoči sodelovanje na zaključnem nagradnem žrebanju na Dnevu za poletavce.