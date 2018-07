Za postavitev adrenalinske razgledne ploščadi na Starem gradu nad Kamnikom, ki je ena najbolj priljubljenih izletniških točk, so predvideni minimalni posegi v prostor, a jih bodo na arheološko bogatem območju kljub temu skrbno nadzirali arheologi kranjske območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Ti se tokrat večjih najdb pretirano ne nadejajo, saj bo ploščad postavljena na točkovne temelje nekoliko nad teren, zaradi česar ne bodo potrebni večji izkopi. Zaradi gradnje bodo morali na skalnem grebenu odstraniti le nekaj drevja in nenadzorovano razraščenega ščavja.

Pravzaprav bo najzahtevnejši poseg kar začasno nasutje delovnega platoja za avtodvigalo, s pomočjo katerega bodo postavili leseno konstrukcijo ploščadi na točkovne temelje s kovinskimi stebrički. Ti bodo izravnali njeno podnožje, najvišja razdalja od temeljev do vrha ograje pa bo v višino merila le 3,45 metra.

Ploščad bo v celotni dolžini zaščitena z leseno, na koncu pa s stekleno oziroma transparentno varovalno ograjo v višini 120 centimetrov, na katero bo pričvrščeno kovinsko držalo. V ograjo bodo namestili luči, tako da bo ploščad nad mestom žarela tudi v nočnih urah, ko bo na njo prav tako omogočen varen dostop. Ob vstopu in na začetku lesenega mostovža razgledne ploščadi bodo nameščeni informacijski panoji oziroma interaktivni monitorji s podatki o zgodovini gradu in Kamnika.

Ploščad ne kazi okolice

Projekt adrenalinske ploščadi je plod sodelovanja zasebnega vlagatelja s Koroške Staneta Kneza in kamniškega arhitekta Tomaža Schlegla, ki je ploščad vpel v prostor dokaj neopazno. Za projekt je vlagatelj Knez, ki je napovedal, da bo ploščad končana prihodnje leto, že pred meseci pridobil vsa potrebna dovoljenja in soglasja. Stala naj bi približno 250.000 evrov, je dejal in dodal, da naj bi sčasoma v njeni bližini uredil tudi poletno sankališče in veliko samooskrbno ekološko planinsko vas.

»Ploščad lahko postane prava slovenska zanimivost, saj ponuja edinstven, skorajda tlorisen pogled na staro mestno jedro Kamnika, kar se lahko primerja le z avstrijskim Hallstattom,« pa je ob napovedi gradnje poudaril projektant Schlegl.