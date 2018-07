»Saj bo kar dolgčas, ko bodo šli,« je pred skoraj enim letom potožila simpatična gostilničarka, ko smo ob koncu festivala pripomnili, da si bodo zdaj prebivalci Tolmina naposled lahko odpočili od težkih viž največje slovenske metalske veselice. Če ni šlo zgolj za vljudnost, je popestritev že na poti. Celotedenske vstopnice so že razprodane, tako osnovne kot tiste za zelo pomembne, zmanjkalo pa je tudi tedenskih vstopnic za »prave Marjane«. Slednje poleg vstopnic za koncerte, celotedenskega kampiranja, neomejenega polnjenja mobilnikov in toplih prh (dokler ne zmanjka tople vode), kar je zdaj univerzalni del ponudbe, ponujajo tudi brezplačno parkiranje. Na voljo pa so še enodnevne in nekatere tridnevne vstopnice.

Vse torej kaže, da se bo v mesto na sotočju Soče in Tolminke, ki ima čez leto okoli 3500 prebivalcev, zgrnilo 12.000 novih duš. Tradicionalno se število deli na 20 odstotkov domačega občinstva, medtem ko 80 odstotkov obiskovalcev v Posočje pride iz sosednjega in manj sosednjega inozemstva. Nekateri na Metaldays skočijo tudi z drugih celin. Najbolj neučakani so že tam, saj se je uvertura v festival začela že v soboto, ko so na malem odru za obetavne nastopile prve zasedbe. Ogrevalni program je potekal tudi v nedeljo, danes pa se začne zares, s prvimi nastopi na glavnih dveh odrih. Tam bo veselo vse do petka, v soboto pa bo spet čas za slovo.

Skupno naj bi se do petka na treh odrih zvrstilo okoli 130 zasedb. Zaradi raznolikosti ponudbe, okusov obiskovalcev in dnevne forme nastopajočih pa je težko napovedati, kdo bo pustil najboljši vtis. Vsekakor velja izpostaviti zasedbo Judas Priest, ki bo prihodnje leto praznovala abrahama, na tolminskem odru pa bodo v četrtek nastopili prvič. V bogati karieri so izdali že 18 studijskih albumov in prodali okoli 50 milijonov izvodov. Veljajo za eno najvplivnejših heavy metal zasedb, lani pa se jim je skoraj uspelo uvrstiti v rockovski hram slavnih.

Za sladokusce, ki imajo raje glasbo na meji death in black metala, se že danes na glavni oder vračajo poljski Behemoth. V torek se največ obeta od finske folk metalske zasedbe Ensiferum in nemških heavy metalcev Accept. V sredo bosta vrhunca koncerta Soulfly in Kataklysm, poleg Judas Priest pa bo v četrtek za dobro razpoloženje skrbelo izvajanje zasedb Hatebreed, Black Star Riders in še kaj. Teden dogajanja bodo v petek sklenili Cannibal Corpse, Epica, Children of Bodom, povsem zadnji nastop festivala pa bo na drugem odru pripadel Primordial. Pozabiti ne gre niti na ponedeljkov nastop škotskih gusarskih metalcev Alestorm. Ob zadnjem obisku v Tolminu leta 2013 je pevec Christopher Bowes staknil zastrupitev in je med nastopom več kot očitno trpel, a mu je kljub temu uspelo izpeljati eno boljših rajanj v zgodovini festivala.

Metaldays ne spada med največje svetovne metalske festivale, a je v primerjavi s cmarjenjem na prostranih nemških njivah brez sence ali kopalne vode pravi velnes. Da vse ne bi bilo odvisno zgolj od glasbe in bistre hčere planin, ki ob sončni pripeki zagotavlja ohladitev na optimalno obratovalno temperaturo, so organizatorji predvideli tudi pester spremljevalni program na plaži, kot vsa leta. Od ponedeljka do petka je ob 9. uri napovedana jutranja joga, ob 11.30 sledi fitnes za metalce oziroma Metalza. Za torek in četrtek sta ob 12.30 predvideni delavnici kovaštva, od 18. ure dalje pa je ves teden rezerviran za DJ-program. V noči na torek in petek je predviden ples čarovnic, prvi pa se je že zgodil preteklo noč. Če bo tradiciji zadoščeno, bodo za spontano animacijo poskrbeli tudi obiskovalci, a več o tem prihodnji teden.