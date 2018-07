Zgodba danes 18-letnega dekleta je nazoren primer, koliko vztrajnosti in poguma potrebujejo domnevne žrtve spolnega nasilja, če hočejo storilca pripeljati pred sodišče. In četudi jim uspe sprožiti kazenski pregon in tožilstvo spiše obtožnico, se morajo v sodni dvorani soočati s številnimi neprijetnimi vprašanji in z dvomom o njihovi resnicoljubnosti.

Dekle iz okolice Lenarta je 19. septembra 2016 prišlo na pregled v tamkajšnji zdravstveni dom. K svojemu osebnemu zdravniku D. K. je 16-letnica prišla s prošnjo, naj ji napiše opravičilo