Temperature v grški prestolnici so se danes povzpele na 39 stopinj Celzija, zato so Akropolo zaprli že ob 14. uri, čeprav je običajno odprta do 20. ure, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Tudi drugod po Grčiji je te dni zelo vroče; v osrednjem delu države so namerili tudi do 41 stopinj Celzija. Po napovedih meteorološke službe se bodo temperature na običajne vrednosti za ta čas, ki so okoli 36 stopinj Celzija, spustile v torek.