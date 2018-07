Pot na Veliko Zelenico in Veliki vrh (2110 m) nad Dleskovško planoto Cesta pripelje pod planino Podvežak, od tam pa se lahko podamo proti Kocbekovemu domu na Korošici (trenutno ga obnavljajo, ker je bil požgan), na Ojstrico ali pa na meni ljuba Veliko Zelenico in Veliki vrh. Vzpon nanju ni zahteven, nagrada pa je velika: razgledi na sosednje vrhove in strma ostenja, ki padajo v Robanov kot.

Pot na planino Osredek in na greben, ki se vleče do Kamniškega vrha (1259 m) Pod Krvavcem na kamniški strani opazimo nižji greben, ki ga označujejo zelo strma, travnata vršna pobočja. Tja gor vodi označena pot, ki prečka zahtevnejša pobočja in vmes obišče slikovito planino Osredek. Počitek pri hišicah je izjemno prijeten in svojevrsten. Turo lahko podaljšamo še do grebena in tam obiščemo dva vrhova. Če se vračamo po drugi poti, moramo pri spustu paziti na strmino.

Zavarovana označena pot iz doline Kot na Rjavino (2532 m) Ta mogočna gora v Triglavovi senci odrinjeno vabi izkušene gornike. Ni lahko priti nanjo, vzpon zahteva dobro telesno pripravljenost in pristop s pomočjo jeklenic in klinov. Vršni greben je dolg (dva vrhova) in v lepem vremenu omogoča obsežne razglede na vse strani. Če je v nogah še dovolj energije, lahko izlet podaljšamo vse do Kredarice in Triglava.

Goličica (2101 m) Samotna, divja in težje dostopna gora, ki skriva vse značilnosti trentarskih pristopov. Nanjo vodi le težje sledljiva stezica, ki od obiskovalca zahteva dolgoletne izkušnje hoje po brezpotju ali pa spremstvo izkušenega planinca. Pogledi z najvišje točke omogočajo spogledovanje s Kanceljni in drugimi primorskimi gorskimi očaki.

Ogradi (2087 m) Zelo privlačen cilj v Fužinskih gorah med planino V Lazu in planino Krstenico. Na vrh vodi lahka neoznačena steza, ki pa zahteva nekaj orientacijskih sposobnosti. Vzpon je v lepem in toplem vremenu nagrajen s prijaznim poležavanjem in občudovanjem Debelega vrha (2390 m) in malo bolj oddaljene gorske okolice.