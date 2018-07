Včasih pride srečen dan: na uporabo dobiš močan motocikel, ki potrebuje vaje v ovinkih, vremenoslovci obljubljajo, da bo kakšna ploha v hribih šele ob dveh popoldne, in si ob sedmih zjutraj s komaj ogretimi gumami na Ljubelju, od tam pa peš sopihaš po planinski poti po nekdanji smučarski progi mimo melišč, ob osmih pred Domom na Zelenici pozdraviš oskrbnico, ki ti bo pozneje postregla tako dober zeliščni čaj, da si boš zaželel še enega, četrt ure pozneje pa si pod južno steno Spodnjega plota, 1682 metrov visokega prepadnega vrha, s katerega se odpira lep razgled na severna ostenja Begunjščice, proti Stolu in na drugi strani na Veliki vrh, Korošico in Babo nad Ljubeljem. A ta razgled si je treba prislužiti preko ferate, za katero so člani PD Tržič porabili 350 prostovoljnih ur težaškega dela. Že konec osemdesetih so v steni napeljali prve plezalne smeri in jo uporabljali za vaje gorskih reševalcev, pred tremi leti pa so po »tirolsko«, zgolj s konkretno debelo jekleno vrvjo, pričvrščeno na železna sidra, napeljali športno plezalno pot, ki ji po težavnosti ni para v vsej domovini.

Ferate, zahtevne plezalne »železne poti«, ponujajo z jeklenicami, klini in skobami nekaj neubranljivo šarmantnega. Tovrstnih klasik ne manjka v Dolomitih, nekaj prekrasnih je tudi v naših Alpah, na primer letos obnovljena Hanzova na Prisojnik, pa krožna varianta iz Kota čez Vrbanove Špice in nazaj čez Rjavino, ali pa krog od Češke koče prek Mlinarskega sedla na Grintovec in nazaj čez Ravensko Kočno. V zadnjih letih pa so tudi v Sloveniji začele rasti športne ferate, opremljene večinoma le z jeklenico, napeljano prek gladkih, pogosto previsnih delov stene, z minimalnimi stopi, kjer je bolj ali manj vse odvisno od moči rok. Ferata v Spodnjem plotu je prav takšna: po prvih 35 metrih se razcepi na levo, lažjo, učno plezalno pot, in desno, športno, zelo zahtevno pot, ki je precej težja. Konkretno težka. Obe se zaključita z izstopom pod vrhom.