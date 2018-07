Nespečnost na počitnikovanju s prijateljema in njunim tri mesece starim sinom je Roka Colariča spodbudila, da je začel razmišljati o rešitvi za dolge neprespane noči mladih staršev. »Med nočnimi obroki je bila pokonci cela hiša, ne toliko zaradi jokajočega lačnega dojenčka, pač pa bolj zaradi ‘na pol spečega’ očka, ki se je v kuhinji ob gretju vode, pomivanju stekleničk in nerodnem ravnanju z vsemi predmeti glasno prebijal skozi korake priprave mnogih nočnih obrokov tisti teden. Po več dneh kratenega spanca sem si dejal, da mora za problem, ki sem mu bil priča, obstajati boljša rešitev,« se slabega spanca na počitnicah z mlado družino spominja Colarič.

Sledila je faza opazovanja in pogovorov s prijatelji, ki so imeli dojenčke, ki se niso dojili, nadaljuje. »Ugotovil sem, da se vsak od njih sicer s pripravo adaptiranega mleka spopada na svoj način, pa vendar je obstajal skupni imenovalec. Čas priprave. Najhitrejši so adaptirano mleko pripravili v nekaj minutah, medtem ko so nekateri za to potrebovali tudi dobre pol ure ali več,« je o svojih opažanjih povedal Colarič, ki zadnja tri leta skupaj z Lenartom Grkmanom in še s 14-člansko ekipo razvija stekleničko, ki ne olajša le priprave nočnih obrokov za dojenčke, temveč tudi pripravo obrokov na poti ali v parku.

Na pot brez odvečne krame

Skrivnost sleepy bottle je zato v njeni uporabnosti, pravi sogovornik. Gre namreč za prenosno napravo za pripravo adaptiranega mleka. »Steklenička je lahka in jo je mogoče priklopiti na različna napajanja,« o prednostih stekleničke pove Colarič, a poudarja, da je njena največja dodana vrednost čas priprave mleka. »Naprava od uporabnika zahteva nekaj predpriprave, saj je stekleničko z vodo in adaptiranim mlekom v grelnik treba vstaviti okoli 30 minut pred pripravo obroka. Vendar ugotovitve kažejo, da to staršem ne predstavlja velikih težav, saj se dojenčki hranijo na približno dve uri,« je še dejal podjetnik, ki je z inovativnim produktom pritegnil pozornost Andyja Baynesa, nekdanjega vodilnega pri podjetjih Apple, Nest in Google, danes pa mentorja in investitorja v startupe pospeševalnika ABC, iz katerega izhaja Sleepy Bottle.

Z njegovim vložkom se je podjetju odprla pot do družbe Exertis, ki sodeluje z več kot 750 globalnimi tehnološkimi blagovnimi znamkami in je samo lani ustvarila 3,5 milijarde evrov prihodkov. Sleepy bottle se bo tako z njihovo pomočjo čez mesec dni podal najprej na slovenski in angleški trg, a celoten trg po svetu predstavlja kar milijon dojenčkov, ki se od šestega meseca dalje hranijo le z adaptiranim mlekom.

»Naslednje leto se bomo širili po evropskih trgih in poskušali prodreti v ZDA. Čeprav se zavedamo, da je Kitajska najbolj zanimiv trg za naš produkt, bomo s pošiljanjem izdelka na ta trg še nekoliko počakali,« je o načrtih povedal Rok Colarič.

»Sloveče blagovne znamke dominirajo trgu in treba bo vložiti veliko sredstev za ozaveščanje javnosti o našem izdelku. Pričakujemo, da bo izdelek na omenjenih trgih dobro sprejet. Do konca leta pričakujemo prodajo okoli 10.000 stekleničk, v naslednjem letu pa ocenjujemo, da jih bomo prodali desetkrat več,« se nadeja ustanovitelj podjetja, ki je nedavno veliko pozornosti zbudilo v Londonu na promocijskem dogodku PR-agencije Little Red Rooster.

Na vprašanje, ali to pomeni, da bodo podjetje selili v eno od svetovnih podjetniških središč, je Colarič odgovoril, da podjetje deluje skoraj iz katere koli države, želijo pa si, da razvoj in proizvodnja ostaneta v Sloveniji. Bodo pa v kratkem najverjetneje morali odpreti tudi podjetje v Veliki Britaniji prav zaradi enostavnosti sodelovanja s tujimi partnerji in zaradi iskanja nove investicije, ki jo bodo potrebovali za marketinške aktivnosti.

»Lahko bi rekli, da je jedrna ekipa večinoma slovenska, medtem ko so partnerji za lansiranje produkta po večini britanski. Trenutno za lansiranje produkta intenzivno sodelujemo s podjetjem Exertis, ki bo skrbelo za prodajo izdelka, PR-agencijo Littel Red Rooster, pravno področje pa je prevzela globalna odvetniška pisarna Hogan Lovells,« je pojasnil Colarič, ki zato pričakuje, da bodo morali v kratkem vseeno odpreti tudi podjetje v Veliki Britaniji, prav zaradi enostavnosti sodelovanja z omenjenimi podjetji in zaradi iskanja nove investicije, ki jo bodo potrebovali za marketinške aktivnosti.