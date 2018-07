Če smo še pred leti na fotografijah britanske kraljeve družini zrli v nerazpoložene in potrte obraze njihovih članov, sta rojstvi princa Georgea in princese Charlotte temu naredili konec. Malčka sta na vseh fotografijah sproščena in nasmejana do ušes. Fotografija ob petem rojstnem dnevu majhnega princa je nastala po krstu njegovega mlajšega brata princa Louisa 9. julija letos, fotografijo pa je posnel Matt Porteous.

Princ George Alexander Louis je najstarejši od treh otrok princa Williama in cambriške vojvodinje Kate, rodil pa se je 22. julija leta 2013. Za dedkom, princem Charlesom, in svojim očetom je tretji v vrsti za britanski prestol.