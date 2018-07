V Buenos Airesu se je v četrtek začel vrh G20, ki se ga udeležujejo finančni ministri in predstavniki centralnih bank 20 najrazvitejših držav sveta. Skladno s pričakovanji so bile osrednja tema pogovorov grožnje s trgovinsko vojno.

Možen padec svetovnega BDP-ja

Generalna direktorica Mednarodnega denarnega sklada (IMF) Christine Lagarde je v svojem nastopu izpostavila, da bi »trenutno napovedani in obstoječi ukrepi«, kot so uvedba carin ZDA na jeklo in aluminij ter povračilni ukrepi Kitajske in EU, močno okrnili svetovni BDP.

Kot je dodala Lagardova, bi se v najslabšem primeru lahko svetovni BDP do leta 2020 zmanjšal za polovico odstotne točke, kar je okoli 430 milijard ameriških dolarjev manj, kot je bilo prvotno napovedano.