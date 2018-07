Sedem minut proti franku CFA je naslov nove raperske pesmi, ki so jo nedavno objavili v senegalski prestolnici Dakar. Moči je združilo deset znanih glasbenikov iz šestih afriških držav in Francije.

»Plesali bomo na pogrebu valute« Pobudnik projekta je raper iz Toga Elom Vince, znan kot Elom 20c. Poslanstvo pesmi je preprosto: »Frank CFA bo umrl in mi bomo plesali na njegovem pogrebu,« je pojasnil dopisniku Deutsche Welle. Doslej je bila razprava o usodi franka CFA omejena na ozke kroge, večinoma med urbanimi afriškimi intelektualci, sedaj se je to radikalno spremenilo. Frank CFA uporabljajo v 14 državah, natančneje v dveh valutnih območjih. Na zahodu Afrike si skupno valuto deli osem držav: Benin, Burkina Faso, Slonokoščena obala, Gvineja Bisao, Mali, Niger, Senegal in Togo. Sedež centralne banke je v Dakarju. V osrednji Afriki je skupna valuta prisotna v šestih državah. To so Ekvatorialna Gvineja, Gabon, Kamerun, Kongo, Čad in Srednjeafriška republika. Sedež centralne banke je v kamerunskem mestu Yaounde.

Denarnica v torbici nekoga drugega Predsednik Čada Idriss Deby je že zahteval zmanjšanje obsega denarnih rezerv v Parizu, a je to osamljen primer med afriškimi politiki in bogatimi. »Elite imajo prednost zaradi stabilne valute. Z vidika ljudi, ki imajo denar, in mednje sodijo politiki, je frank CFA varen in prosto lahko menjajo denar, ki ne propade,« je še dejal vodja urada Ustanove Rosa-Luxemburg v Dakarju Armin Osmanovic. In prav o tem zdaj pojejo afriški raperji: »Predstavljate si, da je tvoja denarnica v torbici nekoga drugega«. »Gre za projekt proti sistemu, ki je zakoličil kolonializem,« pojasnjuje Elom 20ce. Glasbeniki želijo doseči, kar ni uspelo še nikomur - proteste proti franku CFA razširiti na množice.