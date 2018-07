Dogajanje na odru Ian Fraser »Lemmy« Kilmister in odru Boško Bursać bo potekalo od ponedeljka do petka, na odru New Forces, namenjenem (še) neuveljavljenim skupinam, pa so se nastopi začeli že pred uradnim odprtjem, v soboto.

Nekateri šotore postavili že v sredo S festivalskimi vstopnicami - v četrtek so bile na voljo so le še eno- in tridnevne vstopnice - je tudi letos mogoče brezplačno kampiranje. Prvi obiskovalci so šotore začeli postavljati že v sredo. Cilj organizatorjev je, da jim poleg glasbenega programa omogočijo festivalske počitnice in jim zagotovijo vse potrebno, da jim festivalskega prizorišča ni treba zapuščati.