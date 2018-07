Izraelski vojaški radio je danes poročal, da so pripadnike Belih čelad in njihove družinske člane na prošnjo ZDA in evropskih držav rešili pred napredujočimi enotami sirskega režima na jugu države.

Jordansko zunanje ministrstvo pa je pojasnilo, da so evakuirane Sirce sprejeli »iz izključno človekoljubnih razlogov« ter da jih bodo napotili v Veliko Britanijo, Kanado in Nemčijo.

Bele čelade so ustanovili leta 2013, njihova naloga pa je prvi odziv in pomoč civilistom po bombnih napadih na območjih, ki so pod nadzorom sirskih upornikov.