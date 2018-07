Gost promet z zastoji je tako pred koncem podravske avtoceste pri Podlehniku, kjer je kolona vozil dolga približno en kilometer, in naprej po cesti do mejnega prehoda Gruškovje. Prometno-informacijski center za državne ceste priporoča mejna prehoda Zavrč in Središče ob Dravi.

Čakalne dobe za vstop v Slovenijo so še na mejnih prehodih Jelšane in Sečovlje do pol ure ter na prehodu Starod do 50 minut, še kažejo podatki prometno-informacijskega centra ob 8.50.

Po napovedih AMZS lahko na slovenskih cestah tudi danes pričakujemo gostejši promet z zastoji, predvsem v smeri od turističnih krajev iz Hrvaške proti notranjosti Slovenije ter v smeri proti Avstriji in Italiji.