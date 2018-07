V slovenski vrsti so bila vnovič uspešnejša dekleta, saj so uspeh Garnbretove dopolnile Mina Markovič s petim, Vita Lukan s šestim in Mia Krampl s sedmim mestom ter pripomogle, da so drugič v zgodovini v finalu svetovnega pokala nastopile štiri Slovenke.

Garnbretova se je v letošnji sezoni tudi na tretji tekmi uvrstila na stopničke. Na uvodni tekmi v Villarsu je zmagala, v Chamonixu pa je bila druga. V Brianconu je bila druga Avstrijka Jessica Pilz, tretja na Belgijka Anak Verhoeven. V moški konkurenci je zmagal Nemec Alexander Megos.

Športno-plezalno karavano naslednja tekma čaka že prihodnji konec tedna v italijanskem Arcu, vrhunec sezone pa bo septembrsko svetovno prvenstvo v avstrijskem Innsbrucku.