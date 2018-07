Z napadom iz skupine favoritov je poskusil Roglič in si takoj prikolesaril nekaj metrov prednosti. Poljak Michal Kwiatkowski in Kolumbijec Egan Bernal sta se takoj začela narekovati ritem za vodilnega v skupnem seštevku Gerainta Thomasa, a se Zasavec ni dal. Razliko je skušal zmanjšati tudi sam Thomas, pa branilec zmage na Touru Britanec Chris Froome ter tretji skupno Nizozemec Tom Dumoulin. Na koncu je Roglič pridobil osem sekund, osvojil je 29. mesto.

Favoriti so sicer do cilja pustili ubežno skupino, ki je več kot 18 minut pred njimi končala etapo. Med ubežniki je bil danes tudi Kristijan Koren iz ekipe Bahrain-Merida, ki je opravljal veliko dela na čelu skupine, v prvi vrsti za španskega kolega Gorko Izagirreja. Ta je sicer poskusil s samostojno akcijo, a ni bil uspešen. Bolje je šlo Belgijcu Jasperju Stuyvenu, ki je odgovoril na napad Izagirreja, to je storil tudi Nizozemec Tom-Jelte Slagter, in sam nadaljeval proti cilju.