Tia Coleman iz Indianapolisa je bila ena od 31 ljudi na turističnem čolnu na jezeru Table Rock blizu priljubljenega ameriškega turističnega kraja Branson, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Povedala je, da jim je kapitan rekel, da naj ne skrbijo in naj ne vzamejo rešilnih jopičev, saj jih ne bodo potrebovali. Tako jih nihče ni oblekel in so ostali na svojih sedežih. Ko pa so jih potrebovali, je bilo že prepozno, je povedala za Fox News. Meni, da bi, če imeli jopiče, lahko bilo rešenih veliko življenj.

V nesreči čolna, ki je potonil ob hitro premikajočem se neurju, je umrlo 17 ljudi, starih od enega do 70 let, so sporočile oblasti.