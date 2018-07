»Dosegla sem, kar sem hotela pred prihodom v London. Cilj je bil uvrstitev v finale diamantne lige in da dosežem mete prek 62 m. Ponovno sem dobro tekmovala in dokazala, da sem v dobri formi. To je bila zadnja tekma pred EP v Berlinu. Tam si želim čim bolje tekmovati. Cilj je finale in tam potem borba za čim višjo uvrstitev. Glede na moje zadnje tekme sem sposobna boja za vrh, bomo videli, kaj bo prvenstvo prineslo,« je dejala Ratejeva.

Kopje vrgla prek 62 metrov Začela je s 57,48 m in bila po prvi seriji šesta le pred dvema tekmovalkama, tudi po drugi seriji in 57,84 m ni napredovala. V tretji seriji so ji namerili prvo daljavo prek 60 m (60,90 m), po četrti pa se je prebila na tretje mesto z 62,17 m. Pred Ratejevo sta bili le dve tekmovalki na čelu z Lyujevo, ki je v prvi seriji povedla s 64,97 m, v drugi pa je vrgla še 65,54 m. V tej seriji se je Kitajki zelo približala še Čehinja Nikola Ogrodnikova (65,36 m). V peti seriji je Ratejevo, ki je sicer izboljšala svoj dosežek na 62,89 m, prehitela še Avstralka Kelsey-Lee Roberts (63,90 m), ki je v zadnji seriji zmogla še 64,11 m. Ratejeva je ostala četrta, ker je v šesti seriji ostala brez izida. To je bila zadnja tekma slovenske rekorderke pred odhodom na EP.

Četrti izid v Evropi »Razen prvih dveh, Kitajke in Čehinje, so tudi ostale začele slabo, ker nam v času za ogrevanje niso postili metati. Tudi moje počutje ni bilo tako dobro, kot pred tednom dni v Celju, zato sem rabila dva meta, da je steklo. V četrti in peti seriji sem vrgla prek 62 m, v zadnji sem hotela še nekaj več, hitrejši zalet pa je botroval prestopu,« je dodala Ratejeva. Dobro formo je potrdila že konec prejšnjega tedna na državnem prvenstvu v Celju, kjer je na stadionu domačega kluba Kladivarja z daleč najboljšim dosežkom prvenstva kopje vrgla 66,10 m in le za dober meter zaostala za svojim slovenskim rekordom 67,16 m, ki ga je dosegla 14. maja 2010 na diamantni ligi v Dohi. S tem dosežkom iz Celja ima še vedno enajsti izid na svetovni lestvici te sezone in četrtega v Evropi. Toda Avstralka Kathryn Mitchell, ki je z 68,92 m najboljša v tej sezoni, ima med deseterico skupaj kar štiri izide, Lyujeva pa dva, kar pomeni, da je Ratejeva sedma ta čas na svetu in četrta v Evropi.