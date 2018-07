Kot je relativni zmagovalec nedavnih predčasnih parlamentarnih volitev dejal pred približno 3000 zbranimi člani in simpatizerji SDS na letališču v Bovcu, bodo slovenski politični in medijski prostor v prihodnjih dneh zapolnjevali veliki napori, da se sestavi vlada šestih strank. To bi po njegovem mnenju pomenilo zgolj nadaljevanje politične zgodbe zadnjih štirih let, z dodatkom treh strank, s čimer pa bi bila taka vlada še bolj nestabilna.

.@JJansaSDS: ''Tehnično gledano smo relativni zmagovalci, imamo pa po teh volitvah tudi absolutne poražence. In ti absolutni poraženci so vse tri stranke dosedanje vladajoče koalicije. Vse tri stranke skupaj niso dobile toliko glasov kot mi.'' #bovec#poletnitaborSDSpic.twitter.com/5BjCKCfajC — SDS (@strankaSDS) 21 July 2018

V oblikovanju tovrstne vlade v SDS po njegovih besedah ne vidijo ustrezne rešitve, še posebej glede na dejstvo, da bodo politične in gospodarske razmere v Sloveniji in Evropi bistveno bolj zaostrene. Zato Janša kot boljšo možnost vidi nove volitve.

.@JJansaSDS: ''SDS je na zadnjih volitvah zmagala v 75 od 88 volilnih okrajev. In zmagali smo z veliko razliko. Ko smo pritekli v cilj, pa tistih, ki so bili drugi in tretji, sploh še nismo videli za nami.'' #bovec#poletnitaborSDSpic.twitter.com/YS2l22aLKf — SDS (@strankaSDS) 21 July 2018

Poletni tabor SDS tokrat poteka pod sloganom »100 let po koncu prve svetovne vojne za ohranjanje miru kot temeljne vrednote«, spremljajo pa ga različne aktivnosti, potepi po okoliških planinah in tradicionalne gorniške ture. Zaključil se bo v soboto, 4. avgusta, z vzponom na Triglav.