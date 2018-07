»Nezaslišano je, da vlada vdre v odvetnikovo pisarno,« je tvitnil Trump. »Še bolj nezaslišano je, da odvetnik snema svojega klienta - nezaslišano in morda nezakonito,« je dodal. »Dobra novica pa je, da vaš najljubši predsednik ni storil nič narobe,« je še zapisal.

Inconceivable that the government would break into a lawyer’s office (early in the morning) - almost unheard of. Even more inconceivable that a lawyer would tape a client - totally unheard of & perhaps illegal. The good news is that your favorite President did nothing wrong!