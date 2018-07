Rusko vojaško tovorno letalo Antonov s 50 tonami medicinskih materialov in humanitarne pomoči je zgodaj davi poletelo proti Siriji iz francoskega mesta Chateauroux. Državi operacijo izvajata v okviru resolucije Varnostnega sveta ZN 2401, s katero »želita omogočiti civilnemu prebivalstvu boljši dostop do pomoči«, sta sporočili v skupni izjavi.

Letalo bo pristalo v ruskem letalskem oporišču Hmeimim na zahodu Sirije, pomoč pa naj bi prebivalcem Vzhodne Gute razdelili že danes. Razdeljevanje pomoči bo nadziral urad ZN za koordinacijo humanitarne pomoči (Ocha).

»Humanitarna pomoč je absolutna prioriteta in mora biti razdeljena v skladu z načeli humanosti, nevtralnosti, nepristranskosti in neodvisnosti po vsej Siriji brez izjem, pri tem pa mora biti v popolnosti spoštovano mednarodno humanitarno pravo,« sta v skupni izjavi še zapisala Moskva in Pariz.

Medicinska oprema, šotori, odeje... Francija je od Rusije dobila zagotovila, da sirski režim ne bo oviral razdeljevanje pomoči, kot to praviloma počne pri konvojih ZN, in da ne bo prihajalo do »političnih zaseg« in »preusmeritev« pomoči, so sporočili s francoskega zunanjega ministrstva. Razdelili bodo 50 ton pomoči, v kateri so medicinska oprema, zdravila, šotori, pripomočki za kuhanje in odeje. Medicinska pomoč je namenjena okoli 500 huje ranjenim in 15.000 lažje ranjenim med operacijo sirskih vladnih sil na Vzhodno Guto marca in aprila letos. V operaciji je bilo ubitih več kot 1700 civilistov, okoli 160.000 ljudi pa je bilo po ruskih podatkih evakuiranih.