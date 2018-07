»Ko je vlaga in toplota, kar ustreza rasti gob, rastejo tudi plesni,« je pojasnil. »Gobe zaradi pretirane vlage prej plesnijo.«

Nekatere vrste plesni so lahko tudi strupene. »Če jurčka napade strupena plesen, je lahko užitni jurček strupen. Zato je treba biti pri nabiranju previden,« je še povedal Šerod.

Za gobarje ugodno leto

Plesen se ponavadi začne razraščati na trosovnici, torej pod klobukom. »Sprva je videti kot bela packa, kasneje pa lahko celotna goba postane bela ali zlato rumena. Ta ni užitna,« je pojasnil.

Letos je sicer za slovenske gobarje ugodno leto, saj ni običajnih sušnih razmer za ta del leta. Trenutno rastejo predvsem gobani, lisičke in golobice. »To so gobe, ki jih zna prepoznati največ Slovencev in jih zato tudi najpogosteje nabirajo. V slovenskih gozdovih pa raste še ogromno drugih užitnih gob - v Mikološki zvezi Slovenije smo doslej v 50 letih organiziranega delovanja odkrili okoli 3500 vrst gob. Poimenovali smo jih s slovenskimi imeni in večina jih je užitnih,« je še povedal Šerod.

V Gobarskem društvu Lisička Maribor, ki deluje od leta 1966 in je ena najstarejših članic Mikološke zveze Slovenije, so ob tem opozorili, da se je o užitnosti gob nujno ustrezno podučiti. Vsem, ki bi želeli razširiti nabor gob, svetujejo, da potrkajo na vrata lokalnih gobarskih društev, kjer jim bodo z veseljem posredovali nova znanja.